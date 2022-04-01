Службы Курской области перешли в режим повышенной готовности

Силовые службы в Курской области перешли в режим повышенной готовности, сообщил глава региона Роман Старовойт. В своём Telegram-канале он написал, что это решение приняли из-за пожара на нефтебазе в Белгороде. Губернатор призвал жителей региона не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности. Сохраняем спокойствие. Продолжаю держать в курсе событий, — сказал он.

Старовойт добавил, что связался с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым и предложил помощь, однако последнийц отказался от помощи, объяснив, что в регионе пока всего хватает и при содействии федеральных властей Белгородская область справляется самостоятельно.

Ранее стало известно о том, что на нефтебазе в Белгороде произошёл пожар. По имеющимся данным, загорелись резервуары с топливом.