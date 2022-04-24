Сломавший инсталляцию бабушки со знаменем в Куркино объяснил свой поступок

Мужчина, сломавший инсталляцию украинской бабушки с Красным Знаменем в руках, установленную у входа в стоматологию на Куркинском шоссе, раскаялся и попросил прощения за свой поступок. Видео с объяснениями хулигана опубликовано в Telegram-канале «Соловьёв».

Мужчина зовут Роман Сахаров, он был задержан полицией после того, как сломал инсталляцию, созданную в поддержку российских войск. Сахаров заявил. что никогда не был сторонником антироссийских или нацистских сил, но объяснить свой поступок не смог, сославшись на то, что был сильно пьян.

22 апреля я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Я сломал символ нынешней России, хотя я даже этого не помню, потому что был очень сильно пьян. Мне очень стыдно за свой поступок, — заявил мужчина.

Сахаров добавил, что готов возместить нанесённый ущерб.

Надеюсь меня простят за мою глупость, — попросил мужчина.

Ранее сообщалось, что мужчина, повредивший инсталляцию украинской бабушки со знаменем в Куркино, был задержан полицией в Москве. На него составлен протокол о дискредитации действий российских военных.