Сломанный телевизор чуть не стал причиной теракта у мэрии в Приморье

https://static.news.ru/photo/61690fe2-7da6-11eb-b57c-96000091f725_660.jpg Фото: artemokrug/facebook.com

Житель города Артёма Приморского края чуть не устроил теракт у местной мэрии из-за сломанного телевизора. Мужчина угрожал властям совершить преступление, если те не починят ему телевизор.

Горожанин позвонил в диспетчерскую администрации и пожаловался на отсутствие телевизионного сигнала в течение нескольких дней из-за компании-провайдера. Разговор проходил в грубой форме. В конце же мужчина заявил, что устроит теракт, если его телевизор не заработает в ближайшее время.

Впрочем, несмотря на абсурдность ситуации, полиция всё равно заинтересовалась фактом угроз и принялась разыскивать мужчину. В результате 60-летнего гражданина задержали, он признал свою вину.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что не мог оставаться спокойным из-за долгого отсутствия любимых программ. По всей видимости, ему было очень интересно узнать, что же будет дальше в следующем выпуске.

Теперь же поклоннику телевидения грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей или же лишение свободы на срок до трёх лет. Уголовное дело передано в суд, передаёт портал VL.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что подозреваемый в подготовке теракта в Калининградской области работал фотографом, ему 42 года, он женат и у него есть 18-летний сын. Такие подробности рассказали в региональном управлении ФСБ.