https://static.news.ru/photo/70e09678-2269-11ea-979f-fa163e074e61_660.jpg Фото: сибфоут.мвд.рф

Слесарь из Новосибирска решил увеличить свой заработок, ломая технику, которую сам потом вызывался чинить.

Как передаёт РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД РФ, 48-летний мужчина, в чьи обязанности входит ремонт электрооборудования, намеренно выводил из строя поступавшие к нему для обслуживания дорогие двигатели локомотивов. Таким образом он хотел увеличить объём работы и получить повышенную зарплату.

Результатом подрывной деятельности слесаря стали девять повреждённых двигателей. Общая сумма ущерба от его действий составила более 2,7 млн рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, повлёкшем значительный ущерб. Вместо дополнительного заработка слесарь может получить тюремный срок — ему грозит до двух лет заключения.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Минпросвещения РФ предложило включить слесарей и фрезеровщиков в перечень устаревших профессий.