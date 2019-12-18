Слесарь из Новосибирска решил увеличить свой заработок, ломая технику, которую сам потом вызывался чинить.
Как
Результатом подрывной деятельности слесаря стали девять повреждённых двигателей. Общая сумма ущерба от его действий составила более 2,7 млн рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, повлёкшем значительный ущерб. Вместо дополнительного заработка слесарь может получить тюремный срок — ему грозит до двух лет заключения.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Минпросвещения РФ предложило включить слесарей и фрезеровщиков в перечень устаревших профессий.
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