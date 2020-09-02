Следствие ужесточило обвинение экс-полицейским по делу Голунова

https://static.news.ru/photo/9b6ae61a-ed10-11ea-815b-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следствие просит оставить в СИЗО до 7 декабря бывших полицейских по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова. Басманный суд рассмотрит это ходатайство 4 сентября.

Суд 4 сентября в 13:00 мск рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей фигурантов, — сообщили ТАСС в суде.

Следствие завершено. В настоящее время с материалами дела знакомятся обвиняемые и их защита.

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотические вещества были ему подброшены, и связывал это со своей профессиональной деятельностью. Инцидент с Голуновым получил широкий общественный резонанс, через пять дней уголовное преследование в отношении него было прекращено. 14 января 2020 года журналист был признан потерпевшим по этому делу.

В конце января 2020 года суд арестовал по трём статьям УК РФ пятерых экс-полицейских. Бывшие оперуполномоченные УВД по ЗАО Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник майор Игорь Ляховец по-прежнему находятся в СИЗО, тогда как Денис Коновалов был переведён под домашний арест. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.

Как ранее писал NEWS.ru, следователи не установили заказчика по уголовному делу против бывших полицейских, которые обвиняются в фальсификации доказательств против Ивана Голунова.