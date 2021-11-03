Следствие попросило арестовать всех напавших на мужчину с ребёнком

Следствие ходатайствует об аресте всех четырёх фигурантов дела о нападении на мужчину с ребёнком в Новой Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова, передаёт РИА Новости.

Сегодня следствие с учётом имеющихся оснований ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — сказала Иванова.

Инцидент произошёл вечером 4 ноября в районе Новые Ватутинки. Четыре человека напали на мужчину с маленьким ребёнком. Сначала они стали предъявлять претензии ему, а затем избили.

В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы, также истребованы сведения, характеризующие личности обвиняемых. В том числе организована проверка соучастников на причастность к совершению иных преступлений.

Изначально против избивших мужчину с ребёнком было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, однако позже председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного главка переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком на более тяжкую статью. Им предъявлено обвинение в «покушении на убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего».

Ранее сообщалось, что четверо уроженцев Закавказья, которые напали на мужчину с маленьким ребёнком в Новой Москве, были официально трудоустроены разнорабочими.