Следственный комитет предъявит обвинения напавшим на мужчину с ребёнком

Следственный комитет России предъявит четверым участникам нападения на мужчину с ребёнком в Новой Москве обвинение в покушении на убийство. Следователи будут добиваться их ареста. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По результатам первоначальных следственных и иных процессуальных действий четверым задержанным в возрасте от 17 до 19 лет с учётом полученных доказательств планируется предъявить обвинения в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе ребёнка, и направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу, — сказала Иванова.

Кроме того, их проверят по всем имеющимся учётным данным на причастность к совершению иных преступлений. Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности столичного ГСУ Следкома России.

Ранее стало известно, что у двоих из напавших на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках Новой Москвы были ножи. В связи с этим председатель СК РФ России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве на более тяжкую статью — «Покушение на убийство».

Этот случай получил большой резонанс в обществе. Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале назвала поведение выходцев с Кавказа в Москве «позорищем».