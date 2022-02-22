Следователя Эфендиева приговорили к четырём годам колонии по делу о взятке

Басманный суд Москвы приговорил к четырём годам колонии бывшего следователя Главного следственного управления СК РФ Грея Эфендиева, признав его виновным в посредничестве во взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Басманный районный суд Москвы признал Эфендиева виновным в посредничестве во взяточничестве, совершённом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы <...> в исправительной колонии общего режима, — сказала собеседница агентства.

В ходе прений сторон гособвинение запросило для экс-следователя 11 лет колонии строгого режима. Санкции по данной части статьи предусматривают от семи до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Эфендиеву предъявлено обвинение в обещании и предложении посредничества во взяточничестве. Речь шла о сумме в пять млн рублей. По версии следствия, Эфендиев предложил коллеге получить через него эти деньги за освобождение человека от уголовной ответственности. Сотрудник сообщил об этом руководству, после чего коррупционера задержали и впоследствии арестовали. Свою вину следователь признал.