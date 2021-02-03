Следователи задержали распылившего газ в росгвардейца на митинге

https://static.news.ru/photo/0a86401a-6608-11eb-aa6d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета задержали мужчину, который распылил газ в лицо росгвардейцу. Инцидент произошёл во время проведения несанкционированной акции на территории Москвы в прошедшее воскресенье, 31 января. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в пресс-службе СК РФ.

23 и 31 января в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек. В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания. В Санкт-Петербурге силовики применяли электрошокеры и газ против активистов.

Однако среди протестующих также было немало граждан, которые агрессивно вели себя в отношении правоохранителей. Так, к примеру, в Москве 23-летний мужчина распылил баллончик с газом в лицо сотруднику Росгвардии. Его задержали и уже предъявили обвинения.

23-летнему молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В ходе допроса он полностью признал свою вину, — цитирует ТАСС сообщение от СК.

Как ранее передавал NEWS.ru, порядка 80 детей задержали сотрудники правоохранительных органов 31 января во время несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская.

Она уточнила, что жалоб по этому поводу в аппарат детского омбудсмена по столице не поступало. Среди задержанных большая часть являлась школьниками.