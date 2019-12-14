https://static.news.ru/photo/2d9b924a-1e82-11ea-b3ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Ярославской области в городе Тутаеве 15-летний подросток вместе со своими товарищами жестоко избил 13-летнего мальчика. В субботу, 14 декабря, следователи сообщили, что хулиган был задержан.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, группой лиц». Следователи рассказали, что в суд уже направили ходатайство об избрании в отношении задержанного подростка меры пресечения в виде лишения свободы.

Также ситуацию прокомментировала официальный представитель СУ СК Кристина Гузовская. Она сказала, что на данный момент правоохранители задержали подростка, принимавшего наиболее активное участие в избиении. Личности остальных фигурантов дела устанавливаются, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что трое подростков задержаны в Санкт-Петербурге после гомофобного нападения на группу девушек. Одну из них сильно избили.

Среди подозреваемых лишь один совершеннолетний (19 лет). Двум другим 16 и 14 соответственно. Им вменяют «умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» (статья 112 УК). Ещё один их приятель проходит как свидетель.