Следователи задержали подозреваемого в убийстве ребёнка под Саратовом

https://static.news.ru/photo/6e78ce60-7b18-11eb-8d76-96000091f725_660.jpg Фото: saratov.sledcom.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который проходит подозреваемым по делу об убийстве ребёнка с расстройством психики на территории города Вольска в Саратовской области. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального СУ СК РФ.

Ранее стало известно, что вольская прокуратура проводит проверку по факту гибели шестилетнего мальчика, которого в одном нижнем белье нашли замёрзшим на дороге недалеко от дома. В рамках проверки надзорное ведомство даст юридическую оценку действиям родителей мальчика, а также сотрудников органов профилактики, в чьи полномочия входил контроль за условиями жизни его семьи.

В настоящий момент по подозрению в убийстве ребёнка задержан 38-летний сожитель его матери. Сейчас с ним проводят необходимые следственные действия. Органы правопорядка выбирают для жителя Саратовской области меру пресечения.

Следователи уже объяснили мужчине, что он задержан по подозрению в совершении преступления в соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Беседа с предполагаемым злоумышленником обнародована в формате видеоматериала на канале СК РФ на YouTube. За совершённое преступление задержанному может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, отмечается на сайте управления СК.

Как ранее передавал NEWS.ru, следователи Нижегородской области опубликовали видео с места убийства семьи в посёлке Кудьма Приокского района. Накануне в одном из домов посёлка нашли убитыми пятилетнего мальчика, его 41-летнюю мать, 64-летнего дедушку и 63-летнюю бабушку.

Видеоролик СУ СК РФ по Нижегородской области состоит из нескольких частей. Сначала подозреваемого заводят в здание регионального СК, потом показана часть допроса, затем — работа криминалистов на месте преступления.