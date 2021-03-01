Следователи задержали подозреваемого в убийстве ребёнка под Саратовом

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который проходит подозреваемым по делу об убийстве ребёнка с расстройством психики на территории города Вольска в Саратовской области. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального СУ СК РФ.
Ранее стало известно, что вольская прокуратура проводит проверку по факту гибели шестилетнего мальчика, которого в одном нижнем белье нашли замёрзшим на дороге недалеко от дома. В рамках проверки надзорное ведомство даст юридическую оценку действиям родителей мальчика, а также сотрудников органов профилактики, в чьи полномочия входил контроль за условиями жизни его семьи.
В настоящий момент по подозрению в убийстве ребёнка задержан 38-летний сожитель его матери. Сейчас с ним проводят необходимые следственные действия. Органы правопорядка выбирают для жителя Саратовской области меру пресечения.
Следователи уже объяснили мужчине, что он задержан по подозрению в совершении преступления в соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Беседа с предполагаемым злоумышленником обнародована в формате видеоматериала на канале СК РФ на YouTube. За совершённое преступление задержанному может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы,
Как ранее передавал NEWS.ru, следователи Нижегородской области опубликовали видео с места убийства семьи в посёлке Кудьма Приокского района. Накануне в одном из домов посёлка нашли убитыми пятилетнего мальчика, его 41-летнюю мать, 64-летнего дедушку и 63-летнюю бабушку.
Видеоролик СУ СК РФ по Нижегородской области состоит из нескольких частей. Сначала подозреваемого заводят в здание регионального СК, потом показана часть допроса, затем — работа криминалистов на месте преступления.