Следователи выясняют обстоятельства избиения историка в центре Москвы

СК проверяет информацию об избиении 81-летнего старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Владислава Назарова.
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Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов происшествия.
Накануне в Москве был избит первый солист группы «На-На» Валерий Юрин. В квартиру к заслуженному артисту России пришли неизвестные. После диалога, переросшего в словесную перепалку, его ударили по голове. Врачи диагностировали у Юрина ушиб головы и сотрясение мозга. От госпитализации артист отказался, писал NEWS.ru.
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