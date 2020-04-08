Следователи выясняют обстоятельства избиения историка в центре Москвы

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СК проверяет информацию об избиении 81-летнего старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Владислава Назарова.

Как сообщила РИА Новости руководитель столичного главка СК России Юлия Иванова, инцидент произошёл в центре Москвы возле дома историка. В настоящее время пострадавший госпитализирован.

Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов происшествия.

Накануне в Москве был избит первый солист группы «На-На» Валерий Юрин. В квартиру к заслуженному артисту России пришли неизвестные. После диалога, переросшего в словесную перепалку, его ударили по голове. Врачи диагностировали у Юрина ушиб головы и сотрясение мозга. От госпитализации артист отказался, писал NEWS.ru.