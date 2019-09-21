Саратовские следователи допросили подозреваемого, который нанёс 18-летней девушке 50 ножевых ранений. Им оказался друг детства убитой, её ровесник, проживающий в том же доме на Вишнёвой улице. Об этом сообщило областное СУСК.
Согласно материалам дела, подозреваемый и потерпевшая были знакомы с детства, передаёт
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». По подозрению в совершении противоправного деяния задержан 18-летний местный житель, — указано в сообщении СУСК.
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Теперь я, конечно, понимаю, что ты меня в грош не ставишь. И я не могу нормально жить после такого. Но если ты думаешь, что можешь просто отмахнуться, то у меня для тебя плохие новости. Ты должна понимать, что для меня это не копейки, и за свой поступок тебе ответить придётся кровью, во что бы это мне не обошлось. Подумай о себе, своей жизни, о своей семье. Стоит ли это все 2300 рублей?, — написал Евгений.
Ранее News.ru писал, что задержанный молодой человек признался в содеянном.