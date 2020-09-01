Следователи возбудили уголовное дело о халатности после пожара в «Утрише»

https://static.news.ru/photo/f89e4a5a-ec5e-11ea-a802-fa163e074e61_660.jpg Фото: Краснодарский край/vk.com

После пожара в заповеднике «Утриш» на территории Кубани в отношении директора учреждения следствием возбуждено уголовное дело. Мужчине инкриминируют халатность.

Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Генпрокуратуры. Решение о возбуждении дела по статье о халатности было принято после проверки. Её проводила Анапская межрайонная прокуратура Краснодарского края. В результате выяснилось, что пожар начался в месте, где находилась несанкционированная стоянка. Туристы там использовали открытый огонь в бытовых целях.

Директор заповедника ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности в части организации, контроля и координации деятельности подчинённых работников, обеспечения соблюдения установленного режима посещения заповедника и правил противопожарной безопасности, принятия мер к организации ликвидации пожара, — цитирует ТАСС сообщение от Генпрокуратуры.

Пожар в заповеднике начался 24 августа. В целом эвакуации подверглись почти тысяча человек. Площадь очага возгорания составляет порядка двух – трёх гектаров, пройденную огнём территорию оценивают в 130 га. К тушению были привлечены 49 человек и 10 единиц техники.

Как писал NEWS.ru, власти Краснодарского края намерены закрыть туристам доступ в заповедник «Утриш», где произошёл крупный пожар. С такой инициативой выступил губернатор Вениамин Кондратьев после того, как побывал на месте ЧП.