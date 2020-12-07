Следователи возбудили дело после отравления людей в бассейне в Астрахани

https://static.news.ru/photo/1622c8c2-3871-11eb-bdc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: astr_skr/vk.com

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с отравлением детей и взрослых во время посещения бассейна в спорткомплексе в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, утром 7 декабря посетителям бассейна стало плохо во время проведения занятий. Пострадали 26 человек, их экстренно госпитализировали в больницы Астраханской области. Из них — 19 детей в возрасте от 5 до 12 лет, передаёт RNS.

Возбуждено уголовное дело по факту отравления детей и взрослых при посещении бассейна в спортивном комплексе, — заявили в пресс-службе СК.

По предварительным данным, работники спортивного комплекса нарушили технологию очистки бассейна. Из-за этого вредные вещества попали в воду и в воздух, в результате превышения химической концентрации хлора взрослые и дети получили отравление парами.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б», п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте происшествия работают следователи, криминалисты, полицейские и сотрудники МЧС.

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