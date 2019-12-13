Органы Следственного комитета России по Ставропольскому краю устанавливают местонахождение 46-летней Назели Мусаелян и её шестилетнего сына, которые 9 декабря ушли из дома и не вернулись.
11 декабря камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину с ребенком в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе № 33 города Ставрополя, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте СКР по Ставропольскому краю.
Уточняется, что следователь и полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия для поиска матери и ребёнка.
Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что убивший в Москве сотрудника СКР Владислава Капустина мужчина признан невменяемым. Его отправят на принудительное лечение.