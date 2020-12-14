Следователи установили владельца сгоревшего в Башкирии пансионата

https://static.news.ru/photo/18a4ccf6-3ea9-11eb-b027-fa163e074e61_660.jpg Фото: surb.sledcom.ru

Следователи установили владельца сгоревшего дома для престарелых в Башкирии. Сейчас ведётся допрос.

Помимо этого, идёт изъятие документов, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По данным Telegram-канала «112», частный пансионат принадлежит некоей Расиме Махияновой. «КП-Уфа» помимо неё в качестве совладельцев называет также Залию Мухамедьярову и Рустама Фаттахова. Дом престарелых был зарегистрирован как некоммерческая организация 23 марта 2019 года.

При этом систем противопожарной защиты в здании не было. По данным МЧС, проверки там не проводились. Строение использовалось как частный жилой дом, в котором было установлено два дымовых пожарных извещателя. Они сработали, но на момент прибытия пожарных здание уже было охвачено огнём.

Пожар в Абзелиловском районе произошёл в ночь на 15 декабря, сообщение о возгорании поступило в 02:53 по местному времени. Уже в 04:31 открытое горение было ликвидировано, на месте происшествия были обнаружены тела 11 погибших. Организовано оповещение родственников, им будет оказана психологическая поддержка. В то же время люди, которые смогли эвакуироваться самостоятельно, не получили травм и ожогов. Однако их всего четверо. Троих постояльцев спасла сотрудница пансионата.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», писал NEWS.ru.