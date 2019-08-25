https://static.news.ru/photo/6f3248ea-c723-11e9-9881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Тюменские следователи проводят проверку по мотивам публикации в СМИ о неоказании помощи пациентке. По сообщениям журналистов, женщину с отёком Квинке отказались принимать в городской больнице.

Случай беспрецедентный, недопустимый. Больница Водников находится в федеральном подчинении, однако в рамках ОМС оказывает медицинскую помощь жителям Тюмени и Тюменского района, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Там добавили, что женщину сразу же увезли в областную клиническую больницу. В настоящий момент её состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее News.ru писал о том, что покупающие шаурму сотрудники Росгвардии стали антигероями ульяновских СМИ. По словам местной жительницы, стражи порядка устроили перерыв на обед на фоне совершающегося рядом преступления.