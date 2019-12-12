https://static.news.ru/photo/b821aeba-1ce6-11ea-bf59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель редактора отдела спецкорров и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов скончался в ночь на 12 декабря. Следователи начали проверку обстоятельств смерти журналиста.

Представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова подтвердила данную информацию. Она отметила, что скорая помощь приезжала к Виноградову, когда у того открылось кровотечение. Однако врачи не остановили кровь, а просто наложили повязку и уехали.

Также скоропостижную кончину журналиста прокомментировал главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов.

Никто ко мне лично по поводу проверки не обращался, но следователь уже звонил в редакцию. Миша действительно написал пост в Facebook о том, что к нему приезжала скорая, которая сделала перевязку и посоветовали приложить к ней замороженную курицу, — цитирует Куприянова «Интерфакс».

Главред газеты подчеркнул, что есть информация, исходя из которой к Виноградову позднее ещё раз приезжали медицинские специалисты, которые госпитализировали журналиста.

Ранее NEWS.ru передавал, что основатель популярной советской передачи для детей «Радионяня» Елена Лебедева скончалась во вторник, 10 декабря.