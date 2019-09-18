https://static.news.ru/photo/d973118c-daae-11e9-9f81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники Следственного комитета утром 19 сентября пришли с обыском в подмосковный дом на территории деревни Шмелёнки к бывшей издательнице журнала The New Times и основательнице телеканала РЕН ТВ Ирене Лесневской.

Данную информацию на своей официальной странице в социальной сети обнародовала журналистка Анна Качкаева. По её словам, она узнала про обыск после звонка от помощницы Лесневской.

У Ирены Стефановны Лесневской идёт обыск. Рано утром в дом на даче в Шмелёнках (Ирена живёт сейчас там) пришли следователи СК, — написала Качкаева в Twitter.

Журналистка уточнила, что другой информацией в настоящее время она не располагает.

Позже Качкаева удалила пост по просьбе сына Лесневской. По её словам, она смогла лично пообщаться по телефону с бывшей издательницей The New Times. Лесневская отметила, что на данный момент «она в порядке, следователи ушли».

Ранее News.ru писал, что на момент 17 сентября сторонники оппозиционера Алексея Навального после начавшихся в офисах ФБК обысков подали в Мосгорсуд уже 140 жалоб.