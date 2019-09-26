https://static.news.ru/photo/f885397e-e058-11e9-bf3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gleb Osokin/Wikimedia Commons

Следственный комитет назвал основные версии ЧП с самолётом Boeing 767-300, которое произошло в Барнауле.

По данным пресс-службы Западно-Сибирского СУ СК на транспорте, в настоящее время приоритетны две версии случившегося.

Это ошибка пилотирования и некачественное техобслуживание, — сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что окончательная причина будет озвучена после ряда экспертиз и анализа большого объёма документов. Срок предварительного следствия составит два месяца, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что проверки организованы после жёсткого приземления самолёта в аэропорту Барнаула. Они коснутся и членов экипажа.

Вечером 25 сентября при посадке следовавшего из Вьетнама самолёта Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула произошло возгорание правой стойки шасси. В результате аварийной посадки пострадали 56 человек.