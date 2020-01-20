Видеозапись следственных действий, которые проходят в мини-отеле «Карамель» после гибели пятерых постояльцев из-за прорыва трубы с кипятком, появилась на канале СК РФ на YouTube.
Трагедия произошла утром 20 января. Очевидцы рассказали, что из-за прорыва трубы с кипятком пятеро человек буквально сварились заживо. Среди погибших есть ребёнок. Шестеро пострадавших госпитализированы, один из них в тяжёлом состоянии.
Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Позднее его передали в центральный аппарат СК РФ. В Перми введён режим чрезвычайной ситуации.
Как писал NEWS.ru, ранее местная жительница рассказала журналистам о здании, в котором находится хостел «Карамель».
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