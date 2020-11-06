Следователи не нашли следов насилия на теле сооснователя Skillbox

https://static.news.ru/photo/51675422-2023-11eb-a066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов не нашли на теле мужчины, которое обнаружили в Чёрном море в ходе поисков пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, признаков насильственной смерти.

По данным СУ СК по Кубани, тело доставили на сушу, на месте работает сотрудник территориального следственного отдела.

Для установления всех обстоятельств случившегося проводятся проверочные мероприятия, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что точная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, передаёт «Москва 24».

Как писал NEWS.ru, Коропов пропал 1 ноября после того, как ушёл на прогулку в Адлерском районе Сочи. 31-летний мужчина вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. Заявление об исчезновении поступило от его друга.

В те дни в Сочи установилась плохая погода: с небольшими перерывами шёл дождь с градом, на море бушевал шторм.

Позднее полицейские обнаружили на пляже Имеретинской низменности самокат и телефон Коропова, а один из местных рыбаков — его рюкзак. К поискам подключились водолазы, а операция была расширена до границы с Абхазией.