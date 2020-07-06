Следователи ФСБ проводят обыск в квартире советника главы «Роскосмоса»

https://static.news.ru/photo/cff32292-c035-11ea-af0d-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: facebook.com/isafronov

Следователи Федеральной службы безопасности проводят обыск в квартире Ивана Сафронова — задержанного по подозрению в государственной измене советника главы «Роскосмоса». Об этом журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

По версии ФСБ, бывший журналист передавал секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. Его подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО.

По месту проживания подозреваемого ведутся следственные действия. Следователи изымают документы и электронные носители, которые представляют для следствия особый интерес, — приводит слова источника ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по статье «Государственная измена». Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.

В «Роскосмосе» отметили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он был журналистом в газетах «Ведомости» и «Коммерсант». Его статью в «Коммерсанте» (написана в соавторстве) от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей поколения 4++ Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

После выхода материала Сафронова вызывали в ФСБ. За несколько лет до этого журналиста опрашивали по поводу другой его статьи.

Спустя некоторое время после появления текста об истребителях США предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей у России. А в мае 2020 года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом, который был заключён ещё в 2018 году.

Из «Коммерсанта» Сафронов ушёл весной 2019-го из-за скандала, разгоревшегося после выхода статьи о вероятной отставке главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вместе с ним издание тогда покинул весь отдел политики, писал NEWS.ru.

Работать в «Роскосмосе» бывший журналист начал в мае 2020 года. В качестве советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.