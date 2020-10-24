Следком возбудил уголовное дело после взрыва на танкере в Азовском море

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Следком РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности после инцидента в Азовском море с танкером «Генерал Ази Асланов», рассказала старший помощник главы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По факту нарушения требований пожарной безопасности на танкере «Генерал Ази Асланов» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц), — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

По информации СК РФ, ЧП произошло 24 октября 2020 года в 18:30 в Азовском море. Танкер следовал из нейтральных вод Чёрного моря, когда началось возгорание взрывоопасной смеси груза — легковоспламеняющийся жидкости «Нафта». Ночные поиски трёх моряков с повреждённого судна «Генерал Ази Асланов» результатов не принесли. При этом в Росморречфлоте не стали оценивать шансы найти их живыми.

Судно «Меркурий» взялона буксир «Генерала Ази Асланова». Они начали движение в район якорной стоянки. На танкере установлен насос, который позволяет ему оставаться на плаву и не допускает разлива топлива. К танкеру из порта Кавказ следует аварийно-спасательная группа, чтобы обследовать дно судна. Пробоину танкер получил выше ватерлинии. На танкере установлен насос, который позволяет судну оставаться на плаву и не допускает разлива топлива. К танкеру из порта Кавказ следует аварийно-спасательная группа, чтобы утром обследовать дно судна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запись переговоров сотрудников МЧС с экипажем танкера, где произошёл взрыв, появилась в Сети. ЧП произошло в Азовском море на судне «Генерал Ази Асланов» под российским флагом.