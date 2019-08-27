https://static.news.ru/photo/08b5e45e-c8e1-11e9-b211-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственные органы подмосковного Сергиева Посада организовали доследственную проверку по факту смерти шестилетнего мальчика в одном из детских домов города.

Силовики в ближайшее время изучат медицинскую документацию, опросят персонал интерната, а также родителей покойного ребёнка, говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ по Московской области .

Ранее News.ru сообщал, что следователи начали проверку по факту смерти двухлетнего мальчика в подмосковном Орехово-Зуеве, который скончался после того, как уронил лампу в душевую кабину.