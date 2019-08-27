Следственные органы подмосковного Сергиева Посада организовали доследственную проверку по факту смерти шестилетнего мальчика в одном из детских домов города.
Силовики в ближайшее время изучат медицинскую документацию, опросят персонал интерната, а также родителей покойного ребёнка, говорится в сообщении на официальном сайте
Ранее News.ru сообщал, что следователи начали проверку по факту смерти двухлетнего мальчика в подмосковном Орехово-Зуеве, который скончался после того, как уронил лампу в душевую кабину.