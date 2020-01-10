Сотрудники Следственного комитета по Свердловской области проводят доследственную проверку по факту пропажи 15-летней школьницы в городе Верхняя Пышка под Екатеринбургом.
Виктория Логиновских, приехав в гости в город Верхняя Пышма, ушла в неизвестном направлении. Позднее появилась информация о том, что девушку видели в городе Екатеринбург, — говорится на сайте СК.
Восьмиклассницу видели на территории Октябрьского района. Следователи попросили сообщать о возможном местонахождении девушки.
Пятнадцатилетняя девочка отправилась в гости к подруге 6 января, после чего пропала. Мама школьницы должна была забрать дочку, но та почему-то ушла раньше.
Знакомые семьи утверждают, что мать с девочкой часто ссорились из-за успеваемости. Однако женщина заявила, что накануне пропажи у них была идиллия, писал NEWS.ru.
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