https://static.news.ru/photo/c5af2b10-33df-11ea-98c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета по Свердловской области проводят доследственную проверку по факту пропажи 15-летней школьницы в городе Верхняя Пышка под Екатеринбургом.

Виктория Логиновских, приехав в гости в город Верхняя Пышма, ушла в неизвестном направлении. Позднее появилась информация о том, что девушку видели в городе Екатеринбург, — говорится на сайте СК.

Восьмиклассницу видели на территории Октябрьского района. Следователи попросили сообщать о возможном местонахождении девушки.

Пятнадцатилетняя девочка отправилась в гости к подруге 6 января, после чего пропала. Мама школьницы должна была забрать дочку, но та почему-то ушла раньше.

Знакомые семьи утверждают, что мать с девочкой часто ссорились из-за успеваемости. Однако женщина заявила, что накануне пропажи у них была идиллия, писал NEWS.ru.