«Скупают всё»: жительница Орска рассказала о «сумасшествии» в городе Жительница Орска Арина заявила, что в городе скупают «все подряд»

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Жительница Орска Арина заявила NEWS.ru, что в городе после прорыва дамбы «люди скупают все». По ее словам, граждане приобретают продукты питания и предметы личной гигиены «как сумасшедшие».

У нас в городе потоп. Люди скупают все продукты и предметы гигиены в магазинах, полки пустые. Говорят, что к вечеру отключат воду , свет и газ. Люди как сумасшедшие набирают воду и еду, — отметила Арина.

Ранее в администрации Орска заявили, что после прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают представители властей и группа спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.

Также сообщалось, что региональные власти на фоне введения режима ЧС областного характера установили выплату единовременного пособия для пострадавших от паводка в размере 10 тысяч рублей на человека. Власти приступили к формированию списков людей, имеющих право на материальную помощь. В настоящий момент из Орска эвакуировали 711 человек, в числе которых 210 детей. Затоплено порядка 600 домов.

В случае тяжкого или средней тяжести вреда здоровью из-за ЧС гражданин имеет право рассчитывать на единовременное пособие в размере 400 тысяч рублей, в случае легкого вреда — 200 тысяч рублей на человека. Заявление на оказание помощи можно подать через МФЦ или портал «Госуслуги». Сейчас в пунктах временного размещения Орска находятся 235 человек, в том числе 73 ребенка.