СКР завёл уголовное дело после падения людей в кипяток в Новосибирске

СКР возбудил дело уголовное дело по статье о халатности, повлёкшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), в связи с падением трёх человек в кипящую воду в подвале лицея в Новосибирске. Следователи устанавливают причины и обстоятельства инцидента, сообщается на сайте ведомства.

К настоящему времени сотрудники СК провели необходимый объём первоначальных следственных и процессуальных действий, а также назначили ряд экспертиз. Согласно результатам осмотра места происшествия, люди упали в кипяток из-за обрушения перекрытий подвала.

ЧП произошло днём 1 ноября, когда двое сотрудников ООО «Сибирская генерирующая компания» и слесарь лицея № 12 производили осмотр помещения теплоузла в здании образовательного учреждения.

В результате падения в горячую воду они получили ожоги 50–80% тела и были доставлены в реанимацию. Их состояние медики оценили как тяжёлое. Позднее стало известно, что один из пострадавших скончался.