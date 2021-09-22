СКР возбудил уголовное дело в связи с пропажей Ан-26 под Хабаровском

По факту потери связи с самолётом Ан-26 в Хабаровском крае Восточное межрегиональное следственно управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело. Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

В СКР отметили , что на поиски самолёта вылетел вертолёт ФКУ «Дальневосточный авиационный поисково-спасательный центр», провести их оказалось невозможным из-за погодных условий.

На борту самолёта находились шесть человек: командир Симаков М. А., второй пилот Попов Г. А., штурман Большаков А. А., бортмеханик Дрожжин Б. И., бортрадист Зайцев Д. Л. и бортоператор Твердунов С. В., сообщает Telegram-канал Mash.

Ан-26, принадлежащий ЗАО «Лётные проверки и системы», пропал в районе заповедника Хехцир, примерно в 40 километрах от аэропорта Хабаровска. Он выполнял технический полёт по проверке наземных систем связи. Предполагается, что причиной ЧП могли стать сложные погодные условия или ошибка пилотирования.