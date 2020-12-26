СКР возбудил уголовное дело по факту кораблекрушения в Баренцевом море

https://static.news.ru/photo/c2f671b0-48e4-11eb-94fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС РФ/РИА Новости

Архангельский отдел Северо-Западного следуправления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек) в связи с гибелью рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.

На место происшествия выехали следователи. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств крушения судна. Рассматриваются все версии произошедшего, сообщается на сайте ведомства.

О гибели «Онеги» стало известно утром 28 декабря. Судно затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области. На его борту находились 19 человек, из которых спасены пока только двое. Поиски остальных ведутся, но по некоторым данным, все они погибли.

Как писал NEWS.ru, катастрофа произошла в сильный шторм, судно затонуло стремительно, поэтому экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами. Спасённые рыбаки подтвердили гибель одного из своих товарищей.

Один из спасённых членов экипажа рассказал о случившемся. По его словам, он видел, как погиб один из его товарищей, тело унесло в море. Член экипажа утверждает, что всё произошло стремительно.