СК возбудил дело по факту гибели детей на Ставрополье

https://static.news.ru/photo/83d13a08-a9d1-11eb-ab61-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управление СКР по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 5 ст. 264 и ч. 3 ст. 238 УК РФ), в связи с ДТП, в котором погибли дети. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств аварии.

В ведомстве уточнили, что жертвами ДТП стали пятеро детей.

Первоначально сообщалось о шести погибших. Позднее стало известно, что медикам удалось реанимировать одного ребёнка. Однако в больнице, куда были доставлены пострадавшие, заявили, что жертв аварии четверо.

ДТП произошло на 535-м километре трассы Р-216 Астрахань — Ставрополь. Столкнулись легковой автомобиль, грузовик и микроавтобус, который вёз детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. В результате грузовой автомобиль опрокинулся и придавил автобус. Помимо пяти погибших, пострадали 16 человек, из которых трое — взрослые.