СКР возбудил дело после пожара в больнице в Рязани

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СКР возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) в связи с гибелью трёх человек во время пожара в реанимационном отделении Областной клинической больницы имени Н. А. Семашко в Рязани. Об этом сообщается на сайте регионального управления ведомства.

На месте происшествия работает следственная группа. Сотрудники СКР опрашивают очевидцев и персонал медучреждения.

Для установления причин и всех обстоятельств произошедшего в ближайшее время будет проведён ряд экспертиз. В рамках расследования СКР проверит своевременность проведения эвакуационных мероприятий, а также соответствие установленным нормам уровня обеспечения противопожарной безопасности в больнице, говорится в сообщении.

Пожар произошёл ночью 9 июня. Погибли три человека из-за отравления угарным газом. Пострадали восемь пациентов, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

К настоящему времени возгорание потушено. Больница, кроме пострадавшего отделения, работает в нормальном режиме.

Ранее стало известно, что специалисты подтвердили версию об источнике возгорания. Пожар начался с аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) иностранного производства. Он мог возникнуть из-за короткого замыкания, перегрузки или неправильной эксплуатации устройства.