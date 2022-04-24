СКР возбудил дело по факту обстрела погранпункта в Курской области

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту обстрела погранпункта в Курской области, сообщили в пресс-службе СК. По версии следствия, со стороны Украины был совершён прицельный артиллерийский и миномётный обстрел по пограничному пункту пропуска «Тёткино».

Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин поручил ведомству возбудить уголовное дело.

Пропускной пункт Тёткино в Глушковском районе подвергся миномётному обстрелу в субботу, 23 апреля, со стороны Украины. В результате загорелось помещение Россельхознадзора, погибших и пострадавших нет.

Позднее глава Белгородского района Белгородской области Владимир Перцев заявил, что приграничное село Отрадное попало под обстрел со стороны Украины. По его словам, снаряд прилетел в поле. Глава района отметил, что пострадавших и повреждённых зданий нет.