СКР предъявил обвинения задержанным за перевозку трупа в Ленобласти

Троим мужчинам, задержанным в Ленобласти за перевозку трупа в багажнике машины, предъявлены обвинения в убийстве и укрывательстве преступления. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Согласно материалам уголовного дела, двое молодых людей в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта зарезали мужчину 1971 года рождения. За помощью в сокрытии убийства они обратились к своему знакомому, у которого был автомобиль. На трассе «Сортавала» машина попала в ДТП и из её багажника выпало тело убитого. Злоумышленники сбежали с места происшествия, но их вскоре задержали.

В ходе допроса двое задержанных 1998 г.р. подтвердили свою причастность к совершению преступления. Первоначальными следственными действиями установлено, что третий задержанный не принимал участия в убийстве. Вместе с тем он совершил укрывательство преступления. Следователем им предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что расследование продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление причин, условий и обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что один из задержанных по данному делу — уроженец Луганской области Егор Комаров — признался в каннибализме. По его словам, осенью 2020 года он убил человека и съел его часть. Останки жертвы он спрятал.