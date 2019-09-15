https://static.news.ru/photo/67895de0-d7a4-11e9-b620-fa163e074e61_660.jpg Фото: Западно-Сибирское СУ на транспорте СК России/vk.com

Следственный комитет начал проверку по факту аварийной посадки самолёта под Красноярском. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Во время полета экипаж воздушного судна почувствовал вибрацию, после чего на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя, — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что командир воздушного судна принял решение отключить неисправный двигатель, после чего посадил самолёт в аэропорту Емельяново. По данным « Интерфакса », всего на борту Як-42 находились 116 пассажиров и пять членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее News.ru писал, что пилот вертолёта Eurocopter, вылетевшего для перевозки заготовленной рыбы в Якутии, перестал выходить на связь.