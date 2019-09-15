Следственный комитет начал проверку по факту аварийной посадки самолёта под Красноярском. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.
Во время полета экипаж воздушного судна почувствовал вибрацию, после чего на табло загорелся датчик неисправности правого двигателя, — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что командир воздушного судна принял решение отключить неисправный двигатель, после чего посадил самолёт в аэропорту Емельяново. По данным «
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