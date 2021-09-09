СКР Красноярска начал проверку в отношении оскорблявшей детей учительницы

Следственный комитет Красноярска начал проверку в отношении учительницы, которая два года назад избила учениц прямо на уроке: её действия сняли на видео и выложили Интернет, но никакого наказания она не понесла. Перейдя на работу в другую школу, учительница начала оскорблять детей, называя их «медленными черепахами». Об этом пишет издание «Подъём».
Как уточняет MK.RU, два года назад коллективное письмо родителей руководству гимназии
Пресс-секретарь управления образования администрации Красноярска Екатерина Усатенко
Она и с предыдущей работы ушла по собственному желанию, могу предположить, что в гимназии просто не знали о её репутации. Сейчас ею заинтересовался СК, думаю, что будут приняты меры и такая ситуация не повторится, — заявила Усатенко.
В 2019 году в Интернете появились кадры, где учительница бьёт учениц и кричит на них. Инцидент произошёл во время урока, когда преподавательница неожиданно набросилась на одну из учениц и ударила её кулаком в лицо. Вступившуюся за неё одноклассницу педагог схватила за волосы и стала бить головой о стену и парту. В результате инцидента первая школьница получила гематому под глазом, вторая — сотрясение мозга, ушибы и ссадины.