Скончался тележурналист Анатолий Лысенко

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Алексей Кожушкин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Сотрудник полиции, предположительно, свёл счёты с жизнью на посту у посольства Туркмении в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Мужчина совершил суицид в будке охраны в Филипповском переулке. Тело старшего лейтенанта обнаружил дежурный комендант. На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты назвали основную...