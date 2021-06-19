Скончался тележурналист Анатолий Лысенко

На 85-м году жизни умер легендарный советский и российский тележурналист Анатолий Лысенко. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ОТР.
Анатолий Григорьевич умер после продолжительной болезни, — сообщил собеседник агентства.
Кончину тележурналиста прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Умер Анатолий Лысенко. Легенда телевизионной журналистки. Светлая память, — отметила она в своём Telegram-канале.
С апреля 1987 года Лысенко руководил программой «Взгляд». С 13 июля 1990 года по 1996-й он был гендиректором Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. В конце 1990-х Лысенко занимал должность председателя комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации правительства Москвы, участвовал в создании телеканала «ТВ Центр».
Лысенко — президент Международной академии телевидения и радио, член правления Академии российского телевидения.
В начале 2000-х он вёл «Программу передач на вчера» на Первом канале, а также был колумнистом в газете «Собеседник».
С 2012 года Лысенко возглавлял АНО «Общественное телевидение России».