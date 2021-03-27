Скончался лечившийся от гриппа экс-президент Мадагаскара

Дидье Рацирака умер утром в воскресенье в возрасте 84 лет. Малагасийцы потеряли выдающегося патриота, — написал Радзуэлина на своей странице в Twitter.

Ce dimanche 28 mars 2021, l'ancien PrÃ©sident, l'Amiral Didier Ignace RATSIRAKA s'est Ã©teint Ã l'Ã¢ge de 84 ans.



Les Malagasy ont perdu un illustre patriote.



J'adresse mes condolÃ©ances Ã ses proches, Ã la grande famille de l'armÃ©e et Ã tous les citoyens Malagasy. pic.twitter.com/DTUnAys3Og — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) March 28, 2021

Рацирака умер в столичном военном госпитале, куда был отправлен 22 марта с диагнозом «грипп». Врачи уверяли, что его состояние не внушает никаких опасений. Однако в ночь на воскресенье его здоровье неожиданно ухудшилось.

Официально причина смерти пока не объявлена.

Дидье Рацирака дважды занимал пост президента Мадагаскара: с 1975 по 1993 год и с 1997 по 2002 год. В 2003 году он был приговорён заочно малагасийским судом к 10 годам каторжных работ за злоупотребление властью и хищение около $8 млн. К этому времени политик уже проживал на территории Франции. Он снова вернулся на родину после амнистии в 2011 году.

Как сообщал NEWS.ru, 17 марта умер 61-летний президент Танзании Джон Магуфули. За несколько недель до смерти он перестал появляться на публике. По данным представителей оппозиции, глава государства был госпитализирован в критическом состоянии с COVID-19. По несчастливому стечению обстоятельств, глава государства являлся одним из главных ковид-диссидентов на Африканском континенте. Так, летом 2020 года он утверждал, что «Бог победил коронавирус» в его стране.