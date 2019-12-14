Число жертв трагедии на острове Уайт-Айленд достигло 16 человек.
Новозеландская полиция сообщила, что австралийские медики, боровшиеся за жизнь доставленного к ним мужчины, потерпели поражение — 15 декабря пострадавший от извержения вулкана скончался,
Как писал NEWS.ru ранее, в Новую Зеландию из Соединённых Штатов будут доставлены 1,2 млн см донорской кожи, которая необходима для помощи пострадавшим при извержении вулкана. В отделении интенсивной терапии остаются 29 пациентов, рассказал доктор Питер Уотсон.
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