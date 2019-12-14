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Сейсмологи зарегистрировали сразу два мощных подземных толчка в Тихом океане неподалёку от Курильских островов.

Один из них зафиксирован в 138 километрах от острова Онекотан, его магнитуда составила 5. В том же районе произошло и второе землетрясение магнитудой 4,9. Жители островов не почувствовали сейсмическое явление,...