Сколько Треповой заплатили за убийство Татарского: новые детали теракта Прокурор: Треповой перевели 132 тысячи рублей при подготовке убийства Татарского

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Дарья Трепова

В Санкт-Петербурге 2-й Западный окружной военный суд проводит первое заседание по делу о теракте в кафе на Университетской набережной, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Сколько денег получила обвиняемая Дарья Трепова и откуда активировали взрывное устройство?

Сколько заплатили Треповой

Как заявил прокурор на заседании суда, Трепова получила 132 тыс. рублей в рамках подготовки покушения на Татарского.

Сторона обвинения уточнила, что деньги поступили на криптокошелек обвиняемой.

14 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что Трепова получила 195 тысяч рублей, деньги перечислялись с Украины. Средства поступали через площадку Binance на биткоин-кошелек, который Трепова создала для осуществления транзакций между ней и украинскими кураторами. Отмечалось, что большая часть этих денег была потрачена на аренду жилья в Москве и Санкт-Петербурге, а также на «левые» сим-карты, расходы на поездку в Омск на лекции своей будущей жертвы.

Где собрали бомбу и как активировали

По словам прокурора, компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ), которое сдетонировало внутри статуэтки в кафе в Петербурге, произвели в Эстонии.

«Трепова активировала работу СВУ, замаскированного под статуэтку, для этого она перевела его в боевое положение. 2 апреля она прибыла на встречу Фомина с поклонниками в кафе. <...> После неизвестное лицо дистанционно по эстонскому номеру с приобретенной на территории Украины sim-карты привело его в действие, после чего произошел его взрыв», — заявила обвинитель.

Само СВУ собрали на территории Украины, добавил гособвинитель.

Фото: Следственный комитет РФ На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский

Признает ли Трепова вину и что говорит полиграф

В ходе слушания Трепова заявила, что частично признает свою вину. По ее словам, внутри статуэтки должно было быть прослушивающее устройство, а о взрывчатке она не знала.

Накануне, 14 ноября, Трепова провалила тест на полиграфе. Обвиняемая не смогла честно ответить на вопрос, знала ли она, что в передаваемой Татарскому статуэтке находится взрывное устройство.

«Следствие проверило результаты тестирования подсудимой на детекторе, уличившем ее во лжи: показатели состояния опрашиваемой резко изменялись, когда ей задавали вопрос — знала ли она, что несет на встречу с Татарским вмонтированную в статуэтку взрывчатку», — уточнял телеканал «78».

Когда и при каких обстоятельствах произошел теракт

2 апреля 2023 года в 18:13 по местному времени в здании на пересечении 6-й линии Васильевского острова и Университетской набережной, известном как дом Алексеева (доходный дом И. О. Рубана), произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Момент взрыва попал на видео. На кадрах видно, что внутри здания сначала появляется огненная вспышка, после чего ударной волной в заведении выбивает стекла в окнах, также падает фасадное остекление. В результате взрыва погиб Татарский, 42 человека были ранены, в их числе трое несовершеннолетних. Трое человек находились в тяжелом состоянии.

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), а 3 апреля переквалифицировал его на статью 205 УК РФ (теракт). По версии ФСБ, взрывное устройство было заложено в статуэтку, подаренную Татарскому незадолго до взрыва девушкой, которая, по сообщениям очевидцев, представилась «художницей Настей».

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Дарья Трепова

3 апреля 2023 года СМИ со ссылкой на СК сообщили о задержании подозреваемой по имени Дарья Трепова на квартире ее знакомого Дмитрия Касинцева. Мужчину также задержали, сейчас он является фигурантом уголовного дела.

Позднее ФСБ сообщила, что Трепова пошла на совершение преступления под влиянием неоднократных призывов к подрывной деятельности в РФ руководителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Ведомство добавило, что участником покушения по заказу украинских спецслужб был 35-летний гражданин Украины Юрий Денисов. Он, по заявлению ФСБ, снял квартиру неподалеку от места жительства убитого, а также передал Треповой бюст с вмонтированным в него взрывным устройством. МВД России объявило его розыск.

Какой срок грозит Треповой

25 июля Следственный комитет предъявил ей окончательное обвинение. Помимо совершения террористического акта и незаконного оборота оружия (п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), Треповой вменяют в вину подделку документов.

За теракт предусмотрено от 15 лет до пожизненного лишения свободы, но высшая мера на женщин не распространяется. Также невозможно условное наказание или срок ниже низшего предела. Рассмотрение дела в особом порядке, когда подсудимый полностью признал вину и просит суд не исследовать доказательства, также нормами УПК в случае с терактами исключено.

Читайте также:

Владлену Татарскому посмертно вручили медаль

«Больше всего хочется умереть»: Трепова дала первое интервью после взрыва

«Каждый день я молюсь»: Трепова раскаялась в содеянном