Склад в Подмосковье загорелся на площади 2250 квадратных метров

Пожар охватил металлокаркасный склад в Подмосковье на площади 2250 квадратных метров, сообщил источник «360» в экстренных службах. Здание расположено в городе Дзержинском недалеко от Люберец. Оно находится на улице Карьер Зил. Информацию о возгорании телеканалу подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Горит металлокаркасный склад. Площадь горения сейчас уточняется. Силы и средства на месте работают, — сказали в пресс-службе ведомства.

Пока о причинах и обстоятельствах возгорания ничего неизвестно. Данных о пострадавших также нет. СМИ сообщают, что пожару присвоен второй ранг сложности.

Ранее пожар произошел на стройке станции метро «Новаторская» на юго-западе Москвы. Он был ликвидирован около 20:00 по московскому времени. Пострадавших в результате инцидента нет. Возгорание случилось в котловане стройки на Ленинском проспекте. Площадь возгорания составила 300 кв. метров.