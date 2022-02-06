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Склад в Подмосковье загорелся на площади 2250 квадратных метров

21:05, 06 февраля 2022
Склад в Подмосковье загорелся на площади 2250 квадратных метров Фото: 50.mchs.gov.ru
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Пожар охватил металлокаркасный склад в Подмосковье на площади 2250 квадратных метров, сообщил источник «360» в экстренных службах. Здание расположено в городе Дзержинском недалеко от Люберец. Оно находится на улице Карьер Зил. Информацию о возгорании телеканалу подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Горит металлокаркасный склад. Площадь горения сейчас уточняется. Силы и средства на месте работают, — сказали в пресс-службе ведомства.

Пока о причинах и обстоятельствах возгорания ничего неизвестно. Данных о пострадавших также нет. СМИ сообщают, что пожару присвоен второй ранг сложности.

Ранее пожар произошел на стройке станции метро «Новаторская» на юго-западе Москвы. Он был ликвидирован около 20:00 по московскому времени. Пострадавших в результате инцидента нет. Возгорание случилось в котловане стройки на Ленинском проспекте. Площадь возгорания составила 300 кв. метров.

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