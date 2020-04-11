Происшествия

Склад с упаковкой для зажигалок загорелся в Новой Москве

12:49, 11 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новой Москве загорелся склад с упаковкой для зажигалок. Как сообщили в экстренных службах, ЧП произошло в посёлке Мосрентген в Институтском проезде.

Площадь возгорания 40 кв. метров, — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, пожарные локализовали возгорание. Информации о пострадавших пока нет. Причины ЧП выясняются.

Ранее NEWS.ru писал, что пять человек пострадали во время пожара на площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании в Самарской области. Все они госпитализированы. Медики оценивают их состояние как тяжёлое и средней степени тяжести.

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