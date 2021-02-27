Склад с пластиком загорелся в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/a1cd7de8-79f5-11eb-92a5-96000091f725_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю/facebook.com

Одноэтажное складское здание с пластиковой продукцией загорелось в Хабаровске на площади 1 тыс. квадратных метров в ночь на понедельник по местному времени. Об этом сообщили в МЧС России.

В 20:25 (мск) (03:25 понедельника по местному времени) поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров с последующим обрушением. Площадь обрушения устанавливается, — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Пожар удалось локализовать 04:03 (21:03 мск). Пострадавших нет. В тушении пожара принимают участие 36 человек и 12 единиц техники.

Ранее огнеборцы потушили пожар в складском комплексе, расположенном в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Пожар вспыхнул в помещениях, расположенных по адресу: Косая линия, дом 24. Здание частично заброшено, но наполовину используется в качестве склада. Произошёл разлив дизельного топлива, после чего оно воспламенилось. Общая площадь пожара составила 80 кв. метров. В результате инцидента никто не пострадал. В ликвидации пожара участвовали шесть единиц техники и 27 человек личного состава, писал NEWS.ru.