Склад с алкоголем загорелся в Москве на площади 200 кв. м

Склад с алкогольной продукцией горит на Люблинской улице в Москве. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, огонь охватил уже 200 квадратных метров.

Пожар начался на складе с алкогольной продукцией, расположенном по адресу: Люблинская улица, 7. Площадь пожара составляет 200 кв. метров, — сообщил источник.

Известно, что горит кровля здания. На первом этаже располагается автосервис. Огонь очень быстро распространяется. На месте работают сотрудники МЧС.

Вечером 20 августа более 140 граждан ближнего зарубежья были доставлены в отдел полиции города Котельники после того, как в одной из мечетей была произведена проверка. У них проверяют документы. В случае выявления нарушений будут выписаны административные протоколы. Известно, что ещё 60 человек были доставлены в отдел полиции «Люберецкое».