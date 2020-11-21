Склад горит на Варшавском шоссе в Москве

https://static.news.ru/photo/085b20ba-2cc1-11eb-acba-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscow.mchs.gov.ru

На Варшавском шоссе в Москве загорелся склад. Пожар произошёл в промышленной зоне.

Что горит и площадь распространения огня пока точно неизвестны, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС. Там уточнили, что дым наблюдается на подземном уровне и на первом этаже складского здания.

По предварительной информации, людей в здании нет. Огонь интенсивно распространяется, пожар тушат по второму номеру сложности.

22 ноября в 14:40 <...> поступило сообщение о пожаре в промзоне по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12, — сообщили РИА Новости в МЧС.

Данных о пострадавших пока нет.

Ранее, как писал NEWS.ru, пожар возник в исправительной колонии № 3, расположенной в барнаульском посёлке Куета. Это крупнейшее исправительное учреждение в регионе.