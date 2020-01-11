Фото: Сергиев Посад Life/vk.com

Уроженец посёлка Петровское Новосибирской области на большой скорости спускался по склону в кузбасском Шерегеше, но не рассчитав, упал и наткнулся на собственную лыжу. Позднее он скончался в больнице.

Как говорят очевидцы, он вначале хотел в одну сторону поехать, потом принял другое решение и повернул на другую сторону. В какой-то момент упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу,...