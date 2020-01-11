Фото: Сергиев Посад Life/vk.com

В посёлке Скоропусковский в Сергиевом Посаде в Подмосковье загорелся склад-ангар для хранения металла. Площадь возгорания составляет 1 тысячу квадратных метров.

К данному моменту горение локализовано. Информации о пострадавших и погибших пока нет.

В тушении участвуют 25 спасателей и семь единиц техники.

Как ранее писал NEWS.ru, 11 января возгорание произошло в производственном здании комбикормового завода в районе села Беленькое. Причиной пожара стал хлопок пылевоздушной смеси.

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