В Дмитровском районе Подмосковья, в посёлке Каналстрой, загорелся склад. Половина кровли охвачена огнём. Пожару присвоили третий номер сложности.
Огнём охвачено уже 80 процентов здания, общая площадь которого составляет 60 тыс. кв. метров. Общая площадь пожара — около 50 тыс. кв. метров, — передаёт ТАСС слова источника в экстренных службах.
По информации «Интерфакса», площадь составляет 60 тысяч квадратных метров.
Отмечается, что МЧС готовит для тушения горения авиацию и пожарный поезд.
Как ранее писал NEWS.ru, пожарные выехали на тушение возгорания по улице Енисейской в Самаре в ночь на 21 марта и обнаружили тела трёх человек.
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