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Пожарные выехали на тушение возгорания по улице Енисейской в Самаре в ночь на 21 марта и обнаружили тела трёх человек.

Огонь успел распространиться на площади 80 квадратных метров. Личности жертв на данный момент устанавливаются, передаёт РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону. К тушению привлекли 49 человек и...