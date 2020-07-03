Скинувшего девушку с балкона росгвардейца осудили на 9,5 лет

https://static.news.ru/photo/02deb0f2-bd27-11ea-9331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Казани признал виновным сотрудника Росгвардии Марата Сахапова по делу об убийстве своей подруги, 21-летней Эльнары Карахановой. Подсудимому дали девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Советский районный суд Казани вынес обвинительный приговор в отношении сотрудника Росгвардии. Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), — сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По данным ведомства, резонансное убийство произошло 1 сентября 2018 года. Сахапов сначала избил девушку, а потом выбросил её с балкона шестого этажа дома. В ходе следствия было установлено, что молодой человек и раньше угрожал погибшей. Он обещал убить её, если она его бросит.

Сам подсудимый признался, что бил Караханову перед смертью, но в убийстве так и не сознался. Обвинение требовало для Сахапова 16,5 лет лишения свободы. В последнем слове сотрудник Росгвардии извинился перед родителями Карахановой, и суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима.

По ч. 1 ст. 112 УК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст. 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) он освобождён от наказания в связи с истечением срока давности.

Ранее, как писал NEWS.ru, Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить наркотики москвичу. Об этом заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. Силовиков вызвали конфликтующие соседи, поссорившиеся из-за громкой музыки. Приехав по адресу, один из сотрудников пригрозил стороне конфликта, что сфабрикует против него уголовное дело по статье о наркотиках. В квартире мужчины стояла скрытая камера наблюдения. Видео инцидента попало в Сеть.