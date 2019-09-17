https://static.news.ru/photo/a1b42c92-d953-11e9-ab97-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Россия 88» Фото: kinopoisk.ru

Гражданин Узбекистана попал в реанимационное отделение одной из больниц Санкт-Петербурга. В нападении на иностранца подозреваются четыре задержанных полицией молодых скинхеда из Москвы.

Столичные жители (в возрасте от 17 по 20 лет) ультраправых взглядов приехали в Петербург на выходные. Однако в понедельник, 16 сентября, когда скинхеды собирались отправиться обратно в столицу, двигатель их машины сломался.

Часть молодых людей стали чинить транспортное средство, другие же отправились гулять по Среднеохтинскому проспекту. У дома 16/27 им встретился иностранец, с которым они, по версии правоохранителей, вступили в конфликт, сообщает « Фонтанка ».

Пострадавший получил несколько ножевых ранений. В настоящее время он находится в реанимации. Сотрудники правоохранительных органов осмотрели задержанных и сделали вывод относительно их идеологических предпочтений. На молодых людях были обнаружены татуировки ультраправого толка, в том числе свастика и символика немецких отрядов охраны времён СС.

У задержанных изъяли кастет и газовые баллончики.

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